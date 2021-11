Rio Pessina a Baveno: al via i lavori di messa in sicurezza

Novità

Ecco quali sono le opere previste per il progetto

Rio Pessina a Baveno: il Comune annuncia la partenza dei lavori di messa in sicurezza sul torrente.

Al via i lavori sul rio Pessina

Il Comune lo ha annunciato nei giorni scorsi. "Sono partiti i lavori sul rio Pessina a Baveno, in prossimità della confluenza con il rio Secco, finalizzati a regimare e mettere in sicurezza il tratto, e prevedono il taglio della vegetazione, la movimentazione di blocchi in sito e la realizzazione di un tratto di scogliera a protezione della sponda destra, la formazione di una soglia di fondo in blocchi lapidei (reperiti in sito e legati con calcestruzzo) e il rincalzo della base della scogliera esistente in sinistra, mediante conci di pietrame e calcestruzzo".

Le parole del sindaco

Il primo cittadino mostra tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto. "Un altro intervento - segnala il sindaco Alessandro Monti - che si aggiunge agli altri messi in campo in questi ultimi anni in materia di attenzione e prevenzione per la regimazione delle acque dei nostri fiumi e rii".