Stasera si riunisce il Consiglio comunale castellettese

Stasera si riunisce dal vivo il Consiglio comunale castellettese. La riunione inizierà alle 21 in sala consiliare.

Stasera si riunisce in presenza il Consiglio

E' tutto pronto per la seduta di questa sera del Consiglio comunale castellettese. L'assemblea politica cittadina torna a riunirsi in presenza questa sera alle 21 in municipio. Dopo un lungo periodo di riunioni solo a distanza, i consiglieri comunali castellettesi riprendono quindi gli incontri dal vivo.

All'ordine del giorno molte tematiche legate al bilancio

Riguarderà vari temi legati al bilancio l'ordine del giorno del nuovo Consiglio comunale di stasera. Dopo l'approvazione dei verbali della seduta precedente, sarà approvato infatti il piano economico finanziario relativo al 2021. Poi si voterà la modifica agli allegati del rendiconto 2020, a seguire la variazione al bilancio di previsione, del Dup e del piano triennale dei lavori pubblici, e infine si voterà l'assegnazione della cittadinanza onoraria al milite ignoto.