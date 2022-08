La Provincia si congratula con gli studenti da 100 e 100 e lode

La Provincia ha inviato una lettera di ringraziamento a tutti gli studenti che nelle scorse settimane hanno terminato il proprio percorso di studi con una votazione all'esame di 100 o 100 e lode.

La lettera di Palazzo Natta

Il Servizio Istruzione della Provincia di Novara, come ogni anno, ha inviato nelle scorse settimane un messaggio di congratulazioni agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del Novarese (in tutto 220) che hanno superato l’esame di Maturità con il punteggio di 100 e quello di 100 con lode. Nella lettera vengono espresse le “più sentite congratulazioni per l’eccezionale risultato conseguito a coronamento di un brillante percorso scolastico". E viene aggiunto: "La Provincia di Novara è orgogliosa delle eccellenze che rappresentano un arricchimento del nostro territorio e ripone nei migliori diplomati grandi aspettative per il futuro”. Gli studenti vengono ringraziati, pertanto, “per l’impegno profuso negli studi” e vengono formulati “i migliori auguri per un futuro professionale o universitario che sicuramente darà un apporto positivo allo sviluppo del novarese”.

Ecco i numeri delle eccellenze nel Novarese

Nel dettaglio ci sono stati sei 100 all’Itas “Bonfantini” di Novara, 1 alla paritaria “Quintino Sella” di Novara, 2 al Liceo delle Scienze umane “Bellini” di Novara, 3 alla paritaria “San Lorenzo” di Novara, 5 all’Itc “Mossotti” di Novara, 4 all’Itg “Nervi” di Novara, 8 alla paritaria “Don Bosco” di Borgomanero, 10 all’Iti “Fauser” di Novara, 11 all’Iti “Omar” di Novara, 11 al Liceo scientifico “Antonelli” di Novara, 10 all’Iis “Pascal” di Romentino”, 15 al Liceo artistico, musicale e coreutico “Casorati” di Novara, 17 al Liceo scientifico del Convitto “Carlo Alberto” di Novara, 18 al Liceo classico e linguistico “Carlo Alberto” di Novara, 20 al Liceo scientifico “Galilei” di Borgomanero, 19 all’Its “Da Vinci” di Borgomanero e 15 al Liceo scientifico “Fermi” di Arona.

Ed ecco la mappa dei 100 e lode

Per quanto riguarda i 100 con lode ce ne sono stati 1 al Liceo delle Scienze umane “Bellini”, 1 all’Itc “Mossotti”, 2 alla paritaria “Don Bosco”, 1 all’Iti “Fauser”, 1 all’Iti “Omar”, 2 al Liceo scientifico “Antonelli”, 6 all’Iis “Pascal”, 3 al Liceo artistico, musicale e coreutico “Casorati”, 2 al Liceo scientifico del Convitto “Carlo Alberto”m 4 al Liceo classico e linguistico “Carlo Alberto”, 2 al Liceo scientifico “Galilei”, 6 all’Its “Da Vinci” e 13 al Liceo scientifico “Fermi”.