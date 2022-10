Il Giro d'Italia passerà da Arona e Lesa sabato 20 maggio

Dalla Svizzera alla Lombardia passando per Arona e Lesa. Il giro d'Italia 2023 farà tappa nel nostro territorio.

Giro d'Italia 2023

3.448,6 chilometri totali e 51.300 metri di dislivello da percorrere in 21 tappe così suddivise: otto tappe per velocisti, tre prove contro il tempo per un totale di 70,6 km, sette tappe di montagna con altrettanti arrivi in salita compresa la cronoscalata del Monte Lussari e quattro tappe mosse. Questi sono i numeri del Giro d'Italia 2023 che attraverserà, seppur per un brevissimo tratto, anche il novarese nella giornata di sabato 20 maggio.

Giro d'Italia 2023, l'elenco di tutte le 21 tappe

Qui di seguito tutte le 21 tappe, divise per giorni, del prossimo Giro d'Italia 2023: