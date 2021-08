Lesa Cup allo sporting club: ecco i primi verdetti della prima edizione

Ecco i primi verdetti della prima edizione della Lesa Cup, il primo torneo di tennis organizzato allo sporting club di Lesa.

La 1ª edizione della LESA CUP in svolgimento allo Sporting Club emette i primi verdetti, Il torneo è organizzato dallo Sporting Lesa in collaborazione con Tennistalker, il primo social network tennistico che permette di cercare, analizzare e commentare il mondo del tennis italiano. Si è chiuso il tabellone di qualificazione che ha permesso di completare, con l’assegnazione delle wild card, il roster dei partecipanti al tabellone finale. Grandissime sorprese nelle qualificazioni con il giovane novarese Camposeo (wild card in qualificazioni), che supera prima Sada e poi in un match combattutissimo il forte Zanada entrando in tabellone principale. Ottime prestazioni anche per Tramontin che supera prima Fellin e poi il forte argentino Postay. Completano il roster dei qualificati al tabellone principale Reitano, Misasi, Mazza, Arias Bisso, Marino e Marchetti. Merita una citazione anche la prestazione del giovane tennista piemontese del 2003 Crisostomo, che ha onorato la wild card assegnatali. Ai qualificati si aggiungono le wild card assegnate dalla direzione del torneo a Balzerani, Bellucci, Bertuccioli e Del Federico. In tabellone principale spiccano al primo turno alcuni match di particolare interesse con Bega (testa di serie n.1 ) contrapposto al forte Bertuccioli e con Balzerani contrapposto al giovane diciottenne Serafini. Il giovane emergente francese Mayot confronterà invece la sua crescita con l’esperto Rondoni.

"Un bel tennis con ragazzi motivati e forti"

Sono molto contento, già dalle qualificazioni abbiamo iniziato a vedere un bel tennis con ragazzi forti e motivati - afferma Gregorio Marenzi, presidente dello Sporting Lesa - da oggi con il main draw vedremo sicuramente match di elevato livello tecnic.

