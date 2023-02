Nuova collaborazione tra Accademia Judo Arona e Avis

Nuova collaborazione tra due realtà aronesi: l'Asd Accademia Arona di Judo con la sezione locale di Avis.

Collaborazione

Il "gemellaggio" si è ufficializzato venerdì 3 febbraio con la visita in palestra del presidente di Avis Cesare Moriggia con il consigliere Gianluca del Re. "Ci eravamo lasciati all'inaugurazione della nuova società A.S.D Accademia Arona - racconta il maestro Giorgio Pierucci - con la promessa di una collaborazione. Venerdì ci è venuto a trovare in palestra il presidente della sezione di Arona Cesare Moriggia e il consigliere provinciale Avis Gianluca Del Re: ci hanno donato dei gadget da distribuire ai ragazzi. Con questa gradita visita abbiamo siglato una bellissima e preziosa collaborazione, creata per sensibilizzare la comunità sull'importanza della donazione. Ad ogni nostro evento si troverà sempre personale Avis per dare tutte le informazioni".

Proprio venerdì inoltre si inaugurava, sempre nella palestra della scuola Usellini e con il supporto dell'Asd Accademia Judo anche la prima lezione di yoga tenuta dall'insegnante Emanuela Giannola, un successo di presenze e di tecnica.