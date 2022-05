Arona auto a gpl prende fuoco in via Torino

Questa mattina

Vigili del fuoco in campo.

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, mercoledi 18 maggio 2022, ad Arona.

Auto in fiamme

Oggi, 18 maggio alle ore 11:45 circa, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Arona interveniva in via Vittorio Veneto presso la rotatoria all'incrocio con via Torino ad Arona, per l'incendio di un' autovettura ad alimentazione benzina-GPL.

Le fiamme, innescate probabilmente da una perdita di benzina, hanno interessato il vano motore; il tempestivo intervento ha consentito di limitare la propagazione del fuoco e di preservare il serbatoio di GPL, posto nel vano posteriore, che è stato messo in sicurezza intercettando il gas dall'apposita valvola manuale. Il conducente è riuscito ad abbandonare l'autoveicolo in sicurezza, senza venire coinvolto direttamente dall'evento. Non sono state coinvolte altre persone o cose.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale di Arona che ha gestito la viabilità, critica in quell'orario nelle vie centrali.

L'auto è stata poi rimossa e il traffico si è così normalizzato.