Arona: contributo per la riforestare la collina tra Angera e Ranco

La decisione presa all'unanimità durante l'ultimo consiglio comunale.

Le parole del vicesindaco Alberto Gusmeroli

"Come avevamo promesso lunedì in Consiglio Comunale abbiamo approvato all’unanimità la nostra proposta di destinare L’eccedenza positiva della manifestazione delle Frecce Tricolori a riforestare la collina tra Angera e Ranco, davanti ad Arona andata bruciata a causa di un enorme incendio.

L’Aronairshow del Lago Maggiore, completamente sponsorizzato, ha avanzato 5.000 euro che abbiamo deciso di destinare per 4.000 euro ai Comuni di Angera e Ranco da destinarsi alla riforestazione della collina di San Quirico e 1.000 euro al Parco dei Lagoni.

Sarà cura dei nostri uffici comunali prendere contatto con quelli dei due Comuni.

Avanzeranno 18 euro che resteranno nelle casse comunali".