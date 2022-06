Arona, Gusmeroli: "Tutti gli sbocchi a lago finalmente puliti"

"Tutti abbondantemente dentro le soglie di legge i campionamenti del lago del 14 giugno". C'è soddisfazione da parte dell'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli per la qualità delle acque aronesi.

Le parole di Gusmeroli

"Dodici anni e mezzo di lotta, una lotta pazzesca contro l’inquinamento del nostro lago. Dal primo giorno di amministrazione nel 2010 ad Arona non abbiamo mai mollato - commento Voglio ringraziare tutti quelli che da anni con me, ne hanno fatto una pelle ovvero i vertici e i tecnici di Acque, i bravi Guidetti e Pogliani; I nostri operai e in particolare Guglielmo Autelitano che mette traccianti anche adesso che è in pensione; I tecnici comunali Mauro Marchisio, Silvana Paganelli, Stefania Quartieri, Valentina Brugo e Massimo Barone, prima i Merletti e Massenzan; I miei Assessori per dieci anni e ora colleghi Assessori, il mio ViceSindaco ora Sindaco e i consiglieri comunali che mi/ci hanno sempre supportato; infine chi ci aiutato tra i cittadini (quasi tutti) e i pochi che mi/ci hanno insultato.

Sono anni che rincorriamo questo risultato su tutti gli “sbocchi” a lago, lo abbiamo sfiorato tre volte negli ultimi quattro mesi ma più volte avevamo ottime campionature un po’ qui è un po’ là. Erano 90 milioni gli enterococchi e le escherichia coli nel 2010: ovvero una fogna a cielo aperto a lago. Abbiamo obbligato ad allacciarsi centinaia di abitazioni che scaricavano i liquami dei bagni nel lago: sessant’anni di politica assente ma ormai non ci interessa. Non abbiamo mai mollato e non molleremo mai perché sappiamo che per la speculazione edilizia di decenni abbiamo pagato un prezzo immenso e dobbiamo ancora risolvere tanto, tantissimo e ieri sera un mio collaboratore mi ha chiesto se proseguiamo a trovarci il lunedì alle 9: per forza non è finita, abbiamo ancora ordinanze in essere, continuerò a tenere la mia riunione il lunedì con tutti loro. Per un lago pulito noi ce l'abbiamo messa tutta e continueremo".