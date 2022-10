Arona l'ex macello diventa museo: arrivato finanziamento dalla Regione Piemonte

L'ex Macello aronese si trasformerà in un museo: dopo l'annuncio dei mesi scorsi, ora, sono arrivati anche i soldi per realizzare l'ambizioso progetto.

Da ex Macello a Museo

A dare notizia dell'importante finanziamento regionale è il sindaco Federico Monti. "Arona ha ricevuto un importante contributo per il progetto che vedrà l’apertura del cantiere ad inizio 2023. Si tratta della realizzazione del Museo di Arte Moderna intitolato a Fanny Usellini che ha donato un’importante collezione di artisti del novecento alla nostra città, con la condizione che venissero custodite in un museo. Da questa proposta, la nostra amministrazione ha colto l’occasione per partecipare ad un bando della Fondazione Cariplo, chiamato Emblematico, che ha valutato il nostro progetto di grande valore culturale e sociale per tutto il nostro territorio, stanziando un contributo di 900mila euro".

Regione Piemonte ha poi premiato l'iniziativa aronese con un ulteriore contributo di 560mila euro che hanno un peso notevole su di un'opera del valore complessivo di 2milioni di euro.

"Questo grande risultato - chiude Monti - è il frutto di un grande lavoro dei nostri uffici, nelle persone degli architetti Stefania Quartieri e Valentina Brugo, degli ingegneri Mauro Marchisio e Silvana Paganelli che hanno seguito la parte tecnica, ma soprattutto dalla buona amministrazione del nostro territorio di tutta la nostra Giunta, che ha voluto fortemente questo importante progetto e che ha avuto questo premio per il grande valore di questa opera pubblica. Un enorme ringraziamento va fatto alla Regione Piemonte e a tutte le Persone che hanno contribuito con il loro impegno nel sostegno di questo meraviglioso progetto".