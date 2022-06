Arona nuova spiaggia dalla Nautica al Cit Bar

Il progetto sta per essere ultimato: l'annuncio del sindaco Federico Monti.

Nuova spiaggia

"Uno dei progetti che sta per essere ultimato, scritto nel mio programma dei cinque anni di mandato da sindaco della città di Arona: lo sviluppo delle zone a lago a nord della città.

Nonostante tutti gli eventi negativi che hanno condizionato non poco lo sviluppo dei progetti, potete notare come sta prendendo forma la realizzazione della spiaggia che unisce la “Nautica “ fino al Cit , che verrà ristrutturato non appena si riaprirà la Statale del Sempione.

Questo progetto darà un forte impulso al turismo e a tutte le attività del settore, perché finalmente Arona avrà tre luoghi dove potere fare tutte le attività tipicamente estive, perché avremo dei servizi di livello, la Nautica Beach, che quest’anno riapre, avremo il nuovo CIT BAR, con i relativi servizi aperti al pubblico, e una meravigliosa spiaggia libera che si affaccia in un punto del lago , con un’acqua cristallina , che tornerà ad essere bandiera Blu in futuro.

Il muro come potete notare è praticamente quasi ultimato, e verrà tra poco realizzato il marciapiede a sbalzo, pedonale, che collegherà la città fino al Cit. Sono veramente entusiasta nel vedere che i nostri progetti gradualmente prendono forma".