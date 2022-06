AronAirshow: potenziamento dei treni da Novara

Lo spettacolo si terrà nel weekend del 9 e 10 luglio.

AronAirshow

"Siamo riusciti ad avere un grande potenziamento dei treni sulla linea Arona/Novara per il giorno 10 luglio 2022 - fa sapere l'assessore ai lavori pubblici Alberto Gusmeroli - Per l’Aronairshow abbiamo aumentato fortemente i parcheggi di Arona e abbiamo la navetta dal grande parcheggio di Oleggio Castello.

Ora però sulla linea Novara/Arona e ritorno abbiamo quasi un raddoppio di treni e quindi di numero di potenziali passengeri: 5.496 posti seduti, 9.760 posti totali.

Un grazie all’Ing.Corradi di Trenitalia per lo sforzo organizzativo.

Usiamo il treno, meno inquinamento, meno traffico e maggiore comodità considerando che la stazione è a 200 metri dall’Aronairshow".