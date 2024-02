Benzina sopra 1,8 euro al litro: dove conviene fare rifornimento nell'aronese

Dopo il picco raggiunto il 25 settembre dello scorso anno, quando la benzina aveva toccato il prezzo medio in Italia di 2,001 euro al litro (il diesel aveva quasi sfiorato quella cifra, fermandosi però a 1,938 euro al litro), la curva del costo per fare rifornimento nella nostra Penisola ha mantenuto un andamento verso il basso, assestandosi al 25 dicembre 2023 a 1,764 euro al litro per la benzina (1,732 euro al litro per il gasolio).

Come però si può constatare dal grafico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica appena riportato qui sopra, la tendenza discendente ha subito una virata all'insù a partire dall'inizio del nuovo anno. Stando infatti ai dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, i prezzi medi nazionali praticati alla pompa risultano in aumento rispetto ai mesi precedenti, con la benzina self tornata a superare quota 1,8 euro al litro.

Venerdì scorso, poi, c'è stata una crescita delle quotazioni internazionali dei raffinati e ciò ha comportato, nel fine settimana, nuovi rialzi sui prezzi raccomandati dagli operatori (IP e Tamoil +1 centesimo su entrambi i prodotti). Venendo quindi al dettaglio nazionale riportato dall'Osservaprezzi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, questi sono i nuovi prezzi medi dei carburanti in Italia (aggiornati al 29 gennaio 2024).

Per quanto riguarda la benzina:

in modalità self è 1,811 euro al litro (1,798 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,809 e 1,822 euro al litro.

è (1,798 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,809 e 1,822 euro al litro. il servito, invece, ha un prezzo medio praticato è 1,949 euro al litro (1,937 la rilevazione precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,895 e 2,026 euro al litro

Per il Diesel:

in modalità self è 1,766 euro al litro (rispetto a 1,758), con i diversi marchi tra 1,771 e 1,780 euro/litro.

è (rispetto a 1,758), con i diversi marchi tra 1,771 e 1,780 euro/litro. il servito è 1,909 euro al litro (contro 1,897), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,856 e 1,984 euro al litro.

Dove conviene fare rifornimento nell'aronese

Come avevamo fatto per gli scorsi mesi, grazie all'Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile avere una panoramica dei distributori dove è più conveniente rifornirsi nell'aronese.