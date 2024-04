Con il Cisas e il Cisa uno sportello di facilitazione digitale per tutti

Ha l'obiettivo di facilitare la digitalizzazione e l'accesso ai servizi digitali il nuovo servizio promosso dal Cisas, il consorzio che ha Castelletto come capofila.

Un progetto del Cisas con Castelletto come capofila

E’ stato presentato nelle scorse settimane a Bellinzago l’interessante progetto di facilitazione digitale dal titolo “Punto digitale facile”, promosso dal Cisas di Castelletto come ente capofila e dal Cisa Ovest Ticino di Romentino (ente partner) in tutta una rete di Comuni e territori che va dal lago Maggiore fino a Cerano e ai confini con la Lomellina.

Stilo: "Un aiuto nella vita di tutti i giorni"

Alla presentazione in municipio a Bellinzago, insieme ai direttori di Cisas e Cisa Andrea Cerina e Stefania Demarchi, era presente, in qualità di presidente dell’assemblea dei sindaci del Cisas, il primo cittadino castellettese Massimo Stilo. "E’ un progetto di facilitazione all’uso degli strumenti digitali - dice il sindaco castellettese - che abbiamo fortemente voluto e per il quale mi sono speso in prima persona. Si tratta di un aiuto molto pratico che semplifica la vita di tutti i giorni e che è stato accolto con grande favore".

Un progetto finanziato anche grazie al Pnrr

Il servizio, finanziato con fondi del Pnrr e che ha ottenuto un importante sostegno da parte della Regione, risponde alle esigenze dei cittadini che hanno bisogno di assistenza nell’accesso ai servizi forniti via web e nella fruizione di servizi online, nella ricerca di informazioni, invio di e mail e utilizzo di particolari piattaforme digitali. Nei Comuni più densamente popolati sono stati quindi attivati dei servizi di facilitazione digitale, mentre nei territori meno densamente abitati sono previsti degli sportelli itineranti. Il facilitatore organizza delle sessioni di navigazione assistita con gli utenti. In questo modo diventa possibile accedere a opportunità normalmente garantite a tutti, come la ricezione di ricette farmaceutiche via mail, la partecipazione a bandi, la richiesta di aiuti economici tramite pec, spid o cie, e così via. Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile consultare le pagine web dei due consorzi socio-assistenziali.