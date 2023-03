Con Un gatto per amico l'uovo di Pasqua servirà ad aiutare i mici della zona

Con i volontari dell'associazione Un gatto per amico al via la campagna benefica per sostenere le colonie feline e i mici in difficoltà di Castelletto e dintorni.

Un uovo per aiutare i gatti in difficoltà

L'associazione castellettese Un gatto per amico promuove una nuova campagna benefica per i prossimi giorni. C'è tempo fino a martedì 21 marzo infatti, per prenotare il proprio speciale uovo di Pasqua solidale contattando le volontarie del sodalizio.

Un modo per sostenere i mici delle colonie feline

L'associazione promuove l'iniziativa con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le spese mediche e il cibo per le colonie feline del territorio castellettese. L'uovo potrà essere ottenuto con un offerta di 18 euro e sarà di 350 grammi di cioccolato fondente o al latte. Per le prenotazioni è disponibile il numero di telefono 392.3251783.