Croce rossa Arona lancia il nuovo corso per aspiranti volontari

Il Comitato locale dell'associazione è tra i più attivi sul territorio

Croce rossa Arona presenterà il prossimo 12 ottobre il suo corso per aspiranti volontari.

Croce rossa cerca nuove leve

E' prevista per martedì 12 ottobre la serata di presentazione del corso per aspiranti volontari della Croce rossa di Arona. Un viaggio che, come spiegano dall'associazione, prevede l'attracco in diversi porti. Il primo di essi sarà l'abilitazione alla gestione del centralino, con la qualifica di "Volontario della Croce rossa". Alla fine del primo step, il 27 novembre, i nuovi volontari potranno scegliere se fermarsi e quindi svolgere tutte le attività che non prevedono l’impiego in ambulanza, oppure imbarcarsi di nuovo con destinazione il secondo porto: trasporto infermi. E poi via al percorso per il terzo step: il trasporto in ambulanza.

Un percorso di crescita importante

"Con il terzo step - scrivono dalla Cri - si aprono le porte, a 360 gradi, sulle varie attività della Cri di Arona e dopo un corso di specializzazione si potrà accedere alle “ attività speciali “:l’ unità cinofila specificata ed utilizzata per la ricerca dispersi su terreno e sotto maceria, i Droni con il nostro gruppo di piloti e navigatori che – con i droni Cri - partecipano a ricerche ed attività di sorvolo, gli OPSA (operatori Polivalenti Soccorso in Acqua) che con idroambulanza e guardia costiera presidiano il lago nei periodo estivi ed il soccorso e ricerca in montagna e su terreni accidentati con gli SMTS ".

La presentazione del corso

Il corso per gli aspiranti volontari sarà presentato ufficialmente nella sera di martedì 12 ottobre. Il percorso prevede 2 incontri alla settimana, alla sera, dalle 21 alle 23, il martedì ed il giovedì, più un paio di sabati dedicati alla pratica ed all’esame finale.