Domani sera torna il Consiglio comunale "atipico" di Divignano

Domani sera a Divignano torna l'appuntamento con l'assemblea pubblica e un bicchiere di sangria organizzati come sempre a margine del Consiglio comunale. Tutti sono invitati a partecipare.

Domani sera in programma il Consiglio

E' in programma per domani sera, giovedì 29 luglio, la prossima riunione del Consiglio comunale di Divignano. La riunione politica sarà seguita come sempre dalla consueta assemblea aperta. L'appuntamento per tutti è alle 21, come sempre nei pressi del municipio. Nei pressi perché, per garantire una partecipazione più larga possibile, l'evento si terrà all'aperto, con sedie distanziate come da protocolli anti-Covid.

L'entusiasmo del sindaco

Per il sindaco Gianluca Bacchetta è importante soprattutto il fatto di potersi tornare a riunire in quella sorta di "terzo tempo" che è diventato dall'inizio del suo mandato il post-Consiglio comunale divignanese. "Dopo più di un anno e mezzo che non ci troviamo tutti insieme, tante sono le cose di cui parleremo. Da come per il prossimo anno siamo riusciti ad abbassare la Tari ai due nuovi bandi da 50mila euro l'uno per l'efficientamento energetico, agli sforzi che sembrerebbero portare i loro frutti per riaprire la scuola dell'infanzia, alle asfaltature che avremo intenzione di fare nei prossimi mesi e molto altro! Ma soprattutto abbiamo bisogno dei vostri suggerimenti. Ci mancano veramente tanto questi importanti momenti di confronto e vi aspettiamo veramente tutti. Il tempo vola e manca meno di un anno alla fine del nostro mandato, ma non abbiamo perso l'entusiasmo iniziale che ci ha permesso di fare davvero tanto per nostra comunità. Ma la vostra presenza, come sempre, è fondamentale. E ovviamente... Al termine non potrà mancare un bel bicchiere di sangria perché, come dico sempre, un po' di alcool scalda i cuori e rallegra gli animi".

Al termine della riunione un pensiero sarà consegnato ai neodiciottenni

A fine serata inoltre un momento particolare sarà dedicato ai neodiciottenni. "Dopo il Consiglio comunale - prosegue il sindaco - consegneremo un piccolo ma prezioso pensiero ai neodiciottenni e anche qui è importante la presenza di tutta la comunità. Diciotto anni!!! Per molti di noi sembrano passati secoli. Con la nostra presenza dobbiamo cercare di aiutare i nostri ragazzi a diventare donne e uomini infondendo loro valori che sembrano ormai perduti. Sono loro il nostro futuro, il futuro della nostra Divignano!".