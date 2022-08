La Statale tra Arona e Meina riaprirà a due corsie a fine agosto

L'annuncio del sindaco Federico Monti che si è recato questa mattina al cantiere.

Riapre la Statale

"Questa mattina sono stato in cantiere della SS del Sempione, ed ho visto lo stato di avanzamento lavori. Gli imprevisti sono stati molti, ma finalmente oggi vi posso garantire che , il 22 di agosto si tolgono le delimitazioni e si asfalterà la strada e la pedonale a sbalzo , quindi se tutto procede secondo le previsioni, a fine mese sarà riaperta la strada in condizioni di normalità .

Successivamente ristruttureremo la scalinata storica che da l’accesso alla spiaggia libera delle Rocchette .

Dovremo poi realizzare un marciapiede che collegherà la città alla spiaggia libera, che stiamo già progettando , ed infine un passaggio pedonale illuminato ed in estrema sicurezza per chi arriva da via Verbano.

Un grazie al nostro ufficio tecnico e al direttore del cantiere Geometra Turco per il lavoro svolto, dovendo superare mille difficoltà, e ad ANAS per avere accolto le nostre richieste, che hanno decisamente migliorato tutto il progetto.