L'aronese Valentina Modini è entrata nel Grande Fratello

E' di Brovello Carpugnino, nel Vco, ma si può dire che Valentina Modini sia aronese d'adozione: l'altra sera ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello su Canale 5.

Valentina Modini al Grande Fratello

Ha 29 anni la new entry del Grande Fratello. E' Valentina Modini il nuovo personaggio che ha fatto il suo ingresso nella puntata di venerdì 15 settembre nella casa della popolarissima trasmissione Mediaset condotta da Alfonso Signorini. L'altra sera sul piccolo schermo la giovane, di Brovello Carpugnino ma aronese d'adozione, per la sua collaborazione con il Teatro sull'Acqua, si è presentata al grande pubblico.

La clip di presentazione della ragazza nella puntata di venerdì 15

La giovane, che di lavoro fa la PR assistance per un importante ufficio stampa, non è nuova ai passaggi televisivi: già l'anno scorso infatti aveva partecipato a una puntata di Guess My Age, il popolarissimo programma di TV8, dove era stata al fianco di Jo Squillo.