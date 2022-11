Pd Arona: "Un nuovo pergolato? Forse erano meglio dei bagni pubblici"

Nello scorso Consiglio Comunale, tra le variazioni di bilancio, è stata discussa la prevista spesa di 104.900 euro per restauro, risanamento conservativo e messa in sicurezza del pergolato del lungolago Marconi (che risale al 1930).

La posizione del Pd

"Anche in considerazione delle recenti spese sostenute per riparare i danni causati anche dal maltempo (anche inserendo delle strutture in acciaio di rinforzo dei pilastri), abbiamo chiesto di illustrare meglio l'opera prevista, chiedendo rassicurazioni sul fatto che non verrà snaturata.

Ci è stato risposto che l'intervento servirà a rendere il pergolato più sicuro e più resistente nel tempo, evitando costose manutenzioni periodiche. Per fare questo il pergolato sarà realizzato con una struttura metallica, ricoperta di materiale plastico riciclato, con effetto simil legno (polimeri riciclati).

Il Sindaco ha dichiarato che la Sopraintendenza avrebbe già dato parere favorevole, approvando la nuova struttura e la sostituzione del materiale originario con quello ora previsto ed, anzi, avrebbe "scelto il materiale".

Abbiamo chiesto copia di tale parere, ma ad oggi nessuna risposta è stata data.

Siamo d'accordo sul fatto che mantenere la struttura in legno comporti dei costi di manutenzione (dipende anche poi dal legno che si usa) e che un consolidamento possa evitarli, ma riteniamo importante che un'opera così caratterizzante il nostro lungolago meriti un intervento il più possibile conservativo, rispettoso del valore anche storico della struttura.

Una sola considerazione finale. Non era forse meglio prevedere la realizzazione di bagni pubblici degni di questo nome, per rispondere alle esigenze dei numerosi turisti del fine settimana, come avviene in altri comuni come Stresa, Orta, Angera?".