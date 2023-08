Premiati i giovani scacchisti nella biblioteca di Arona in collaborazione con la Scacchistica Novarese

Le premiazioni al termine di un torneo, per festeggiare la fine dei due corsi conclusi ieri, sabato 5 agosto, in biblioteca a partire dal mese di giugno.

Giovani scacchisti premiati in biblioteca ad Arona con un torneo al termine dei corsi

L’iniziativa, in collaborazione con la SD Scacchistica Novarese, ha riscosso un notevole successo, sia per il corso base sia per quello avanzato che ha visto un numero elevato di partecipanti. Si ringraziano la giovane istruttrice Greta Brusati supportata da Martina Kushova e Roberto Fusco (SD Scacchistica Novarese), che in questi mesi si sono adoperati per l’ottima riuscita degli incontri.

I nomi dei vincitori

Al temine del torneo sono stati premiati dalla consigliera Denise Mazzari e da Roberto Fusco i seguenti vincitori: per il corso di base primo posto a Bechelli Silvana, secondo per Scannella Ludovico e terzo per Romerio Gabriella. Per il corso avanzato primo posto per Zavaglia Michele, secondo per Topciu Eraldo e terzo per La Ferlita Valentina. Per la classificazione a squadre per famiglie primi La Ferlita Valentina e Asia, secondi Topciu Eraldo e Lea, terzi Radice Andrea ed Alessio.

L'intervento dell'assessore alla cultura Chiara Autunno

L’assessore alla cultura e all’istruzione Chiara Autunno interviene: “Grande successo per il primo corso di scacchi organizzato in biblioteca, tanti partecipanti di età diverse che sino avvicinati a questa disciplina con curiosità e voglia di imparare. Complimenti ai partecipanti al corso e a chi ha voluto mettersi letteralmente in gioco partecipando al torneo di fine corso e un grazie speciale alla SD Scacchistica Novarese, con cui è nata una bella collaborazione che, sono certa, continuerà in futuro.”.