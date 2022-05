Tredicino Arona: da oggi al via

Venerdì 13

Luna park aperto fino al 2 giugno.

Aprirà i battenti oggi, dopo circa due mesi di slittamento, il Tredicino 2022. Come ormai noto il luna park che solitamente si tiene in piazzale Aldo Moro a ridosso della festa del Santo Patrono aronese il 13 marzo è stato spostato a maggio per volere del sindaco Federico Monti. Con una situazione pandemica più consona al previsto afflusso di persone, per il Tredicino è così arrivato il via libera. Tutti contenti? Quasi.

Polemica parcheggi

In città e sui social arriva, come di consueto, qualche segnalazione circa la mancanza di parcheggi. Già martedì 10, in fase di montaggio, le giostre hanno occupato il piazzale mentre gli stalli blu di largo Vidale e del controviale di corso Repubblica erano occupati dai banchi del mercato. Dove mettere dunque le auto? Se l'erano chiesti anche i consiglieri di minoranza di Arona Domani ipotizzando una situazione di caos e di paralisi del traffico soprattutto nei weekend. In settimana, invece, ad essere preoccupati sono i tantissimi pendolari che solitamente usufruiscono del piazzale di Aldo Moro. C'è anche qui come il vicepresidente della sezione locale di Legambiente parla di un possibile spostamento totale dell'evento: <Arona ha un'area di elevato valore paesaggistico fronte lago, in passato sottratta al lago per fare la Fiera campionaria), che utilizza e, per qualcuno, "spreca" per farci posteggi o per il luna park. Forse per posteggi e manifestazioni varie, tipo luna park, andrebbero trovati altri spazi meno pregiati e ricercate altre soluzioni e anche questo fronte lago, ora una spianata di auto, andrebbe riqualificato>.

Come confermato però sia dal sindaco Monti che dall'assessore Monia Mazza, come ogni anno in concomitanza con le giostre, i parcheggi solitamente a pagamento di Via Monte Grappa, Largo Vidale e Corso Repubblica sino alla rotonda saranno resi gratuiti dal lunedi al venerdi.

Giostre aperte dunque da oggi fino a giovedì 2 giugno con la novità del 2022: la Big Tower alta 40 metri.