Unitre Arona: la nuova presidente è Maura Spotti

Unitre Arona torna a riunire il suo direttivo e nomina la nuova presidente: sarà Maura Spotti.

Unitre Arona sceglie Spotti

Una donna guiderà l’Università della Terza Età di Arona per i prossimi tre anni. L’assemblea dei soci ha recentemente eletto presidente Maura Spotti, nata a Cremona il 3 maggio 1948. Spotti conosce bene l’ambiente e le iniziative dell’Unitre aronese e da anni rappresenta un punto di riferimento all’interno dell’associazione. Nel 2003 ha iniziato a seguire i corsi di pittura del maestro Monti, oltre a frequentare altri corsi e partecipare ai progetti. Dal 2009 ha iniziato a svolgere il ruolo di segretaria per l’Unitre e nel 2021 ne è diventa il presidente.

Le prime parole della presidente

Scelta dall’assemblea dei soci, Spotti fa tesoro dell’intenso lavoro svolto negli ultimi 13 anni da Franco Filipetto e inizia a guidare il Consiglio Direttivo concentrandosi sui prossimi progetti: "Stiamo già lavorando per l’anno accademico 2021-22 – spiega – il primo impegno che dobbiamo affrontare è quello di reperire le sedi per i laboratori, successivamente stabiliremo corsi e attività. La pandemia ci ha tenuto fermi un anno e mezzo, ma sia in noi consiglieri che negli allievi c’è molta voglia di riprendere la normalità. Abbiamo già la disponibilità di docenti, in parte quelli che hanno tenuto le lezioni nel passato e in parte nuovi. Nel 2019-2020 abbiamo raggiunto la cifra record di 700 allievi e 70 docenti, auspichiamo anche per l’anno che andremo ad iniziare di vedere una nutrita partecipazione di persone che aderiscono ai nostri programmi".

Gli altri membri del direttivo

Accompagneranno Maura Spotti nel suo lavoro i componenti del nuovo direttivo, ovvero Flavia Olearo, vicepresidente, Gianni Silvola, direttore dei corsi, Gabriella Veronesi, segretaria, Barbara Introini, vicesegretaria, Francesca Colombo, tesoriera, Giancarlo De Zoppis, vice tesoriere, e Concetta Fichera, consigliere.