Arona dice addio a un volontario del Centro incontro

Arona dice addio ad Antonio Parisi, una vera e propria colonna del Centro incontro Don Valli.

Arona dice addio a Parisi

Un male lento e inesorabile se l’è portato via. Antonio Parisi, 85 anni, dopo una vita dedicata agli altri, si è così spento nella notte di giovedì 13 dopo un calvario durato otto lunghi mesi tra chemio e ricoveri in ospedale. Al suo fianco la compagna di una vita, Rosetta, con cui avrebbe festeggiato l’anno prossimo i 60 anni di matrimonio, e il figlio Roberto. In molti gli hanno reso omaggio lunedì 19, quando in Collegiata gli è stato reso l’ultimo saluto.

Una colonna del Centro Don Valli

Colonna portante del Centro incontro Anziani, Antonio è sempre stato presente ancor prima di essere frequentatore in qualità di volontario e membro del comitato. “Con lui se ne va un pezzo importante del Centro – lo ricorda commossa Zoe Grillo, ex presidente – Amico di una vita, Antonio è sempre stato una figura di riferimento per tutti. La sua vitalità, il suo spirito e il suo rendersi disponibile non sono mai mancati, neppure quando già malato non rinunciava a unirsi al gruppo dandosi da fare”.