Auser Arona: il nuovo presidente è Andrea Vassura

Auser Arona ufficializza l’incarico a presidente di Andrea Vassura: il suo mandato inizia nel segno della continuità con Andreoni.

Auser Arona ha una nuova guida

Dopo l’improvvisa scomparsa del presidente Giuseppe Andreoni ora alla guida di Auser Arona, in attesa delle nuove elezioni del consiglio, c’è Andrea Vassura.

Ex dirigente d’azienda con esperienza pluridecennale nell’amministrazione di società in ambito automobilistico sia in Italia che all’estero, Vassura, entrato in consiglio nel dicembre 2018 con una gran voglia di fare, deve essere sembrato subito ad Andreoni la figura idonea a proseguirne l’operato in una realtà complessa come quella aronese.

Un segnale di continuità con la gestione precedente

“La perdita di Andreoni a giugno è stata un duro colpo per la nostra associazione – dice Vassura – costretta ad operare già da mesi in condizioni di emergenza Andreoni, in carica da una decina d’anni, era infatti una colonna portante per la sezione Auser di Arona, cresciuta grazie al suo operato fino a divenire la terza in Piemonte sia in termini di servizi e di attività svolte, sia come numero di volontari. Un operato che, ben riconosciuto e apprezzato ha sempre favorito anche le donazioni dei privati”.