Idroambulanza e medici della Croce Rossa salvano una vita durante l'Airshow

A raccontare la storia a lieto fine è il vicesindaco di Arona Alberto Gusmeroli.

Il salvataggio

"Ieri un'ambulanza della croce Rossa Italiana appartenente al dispositivo di pronta reazione per AronaAirshow dislocata a lesa è intervenuta a Meina per un malore. Per evitare qualsiasi problema di traffico, è stata inviata un idroambulanza per evitare la coda. L'intervento si è rivelato "urgente e tempo dipendente".

L’idro ambulanza ha trasportato il paziente presso il posto medico avanzato della croce Rossa Italiana che l'ha immediatamente trattato e dopo le prime cure d'urgenza è stato trasferito in codice Rosso presso l ospedale di Novara.

Questo lavoro di squadra ha permesso alla persona di arrivare in tempo per essere immediatamente trattato e operato.

Ora la persona è fuori pericolo. Grazie di cuore alla Croce Rossa: siete fantastici".