Insulta e aggredisce i carabinieri ad Arona sul lungolago: 24enne in manette

Un 24enne di origini marocchine è stato arrestato dopo che aveva insultato e aggredito una pattuglia di carabinieri ad Arona.

Insulta e aggredisce i carabinieri ad Arona, 24enne arrestato sul lungolago

E’ comparso davanti al giudice per la convalida dell’arresto, lunedì 22 aprile, un 24enne originario del Marocco da poco in Italia, fermato attorno alle 2 di domenica mattina, 21 aprile, sul lungolago di Arona. Una pattuglia dei militari era in servizio di controllo del territorio nei pressi di un locale pubblico quando, a quanto pare senza motivi, il giovane avrebbe rivolto loro una frase ingiuriosa: “Sbirri di merda”. A seguito dell’insulto i carabinieri sono scesi dalla “Gazzella”, chiedendo spiegazioni e per accertare l’identità. A quel punto sono volati spintoni e altre parolacce cui hanno assistito alcuni avventori. Il marocchino è stato così (non senza fatica) arrestato con le accuse di resistenza e lesioni e l’altro giorno è comparso al tribunale di Verbania, competente per territorio. Pare, così è emerso, che non fosse sotto gli effetti di alcol o sostanze stupefacenti. Restano per ora ignoti i motivi dell’attacco sia verbale sia fisico: due carabinieri hanno subito lievi traumi durante il fermo.