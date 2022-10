“In questa bara oltre a Syria ci sono anche i suoi sogni infranti”

Si è tenuto oggi, martedì 18 ottobre, alle 15 nella chiesa parrocchiale di Varallo Pombia, il funerale di Syria Esposito. Si tratta di una delle due vittime del tragico incidente accaduto all’alba di sabato scorso, 8 ottobre, a Bellinzago.

L'addio di un'intera comunità sconvolta

Syria e la sua famiglia erano molto conosciute in paese e una coincidenza drammatica ha accompagna il terribile incidente in cui ha perso la vita: pochi minuti dopo la morte di Siria, è nata la sua sorellina. A raccontare questo retroscena è stato il padre Romolo. La giovane lavorava in Trentino ed era tornata a casa proprio in vista dell’arrivo della piccola.

L’omelia

”In questa bara oltre a Syria ci sono i suoi sogni infranti, i progetti non realizzati e i ricordi che non potrà più vedere”.

Così don Fausto ricorda Syria Esposito,21 anni, durante l'omelia. Tante le persone presenti nell'ultimo viaggio terreno svoltosi oggi pomeriggio nella chiesa parrocchiale. "La sua vita si è spezzata su un ponte - prosegue don Fausto - un ponte che l'ha traghettata dalla vita terrena a quella celeste". Il sacerdote poi ha ricordato anche Andrea Zanetti, il 22enne che ha perso la via con lei nel sinistro stradale avvenuto a Bellinzago.

Al volante il fidanzato

G.S., 213 anni, il ragazzo di Syria, era alla guida della Renault Megane che si è schiantata contro il parapetto di un ponte dopo essere rimbalzata per un altro urto contro un muro dall’altra parte della carreggiata. L'arresto da parte dei carabinieri è scattato dopo gli esiti degli esami effettuati in ospedale, dove il ragazzo si trova ricoverato con ferite di media gravità. Il giovane è risultato avere nel sangue un tasso alcolico di molto superiore ai limiti di legge.