Scomparso ad Angera: "Siamo disperati, aiutateci a trovare Raffaele"

Il caso

L'uomo si è allontanato da casa a bordo di una Nissan Juke

Scomparso ad Angera Raffaele Cirone: l'appello della famiglia per ritrovare il 56enne che ha fatto perdere le sue tracce il 3 gennaio.

Scomparso da Angera: "Aiutateci a trovare Raffaele"

Ha rapidamente fatto il giro di tutti i social network l'appello della famiglia di Raffaele Cirone, scomparso il 3 gennaio scorso da Angera. L'ultima volta che i fratelli lo hanno sentito al telefono è stato lunedì 3. Poi il suo telefono è diventato irraggiungibile. Le ricerche in corso sono condotte dai carabinieri della stazione di Angera.

Si cerca la sua auto, una Nissan Juke

E' probabile che l'uomo sia uscito di casa per una passeggiata e che per qualche motivo abbia trovato delle difficoltà nel rientro a casa. I familiari segnalano inoltre che per spostarsi Raffaele Cirone ha utilizzato la sua auto, una Nissan Juke targata ED687MG, la cui fotografia è stata diffusa sui social e qui sotto, e che risulta al momento non rintracciabile. Chiunque avesse informazioni in merito è pregato di contattare i carabinieri di Angera.