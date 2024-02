Tenta il furto in un garage di Arona: incastrato dalle telecamere

Arrestato un giovane ad Arona: le telecamere lo hanno ripreso mentre tentava il furto in un garage di via Monte Nero.

Tentato furto in via Monte Nero

Voleva rubare in un garage: in cella cameriere di 37 anni. Dopo la richiesta della pm Anna Maria Rossi, sabato mattina scorso il giudice del tribunale di Verbania, competente per territorio, ha confermato l’arresto eseguito la notte precedente dai carabinieri di Arona nei confronti di un uomo di origini francesi, classe 1987, autore di un furto finito male. Secondo la procura l’uomo – che di mestiere fa il cameriere stagionale nell’Aronese – vivendo nei paraggi dell’abitazione prescelta per entrare in azione e conoscendo bene lo stato dei luoghi, avrebbe potuto nuovamente tentare altri colpi.

Inchiodato dalle immagini di sorveglianza

Il 37enne era stato arrestato in flagranza di reato dopo che si era introdotto all’interno di un garage in via Monte Nero, forzando la serranda. Il proprietario di casa, così è emerso, si era accorto grazie alle telecamere che aveva fatto installare e aveva allertato i militari. Nel box, va detto, c’erano una Bmw e altri oggetti ritenuti di valore. Le telecamere hanno permesso di identificare il ladro con certezza, anche grazie agli abiti che indossava quando i carabinieri lo hanno trovato: erano gli stessi che si vedevano nelle immagini. Oltre alla convalida dell’arresto, l’uomo dovrà anche sottostare all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il francese era già stato denunciato tempo fa per ricettazione, nel suo garage erano state trovate due biciclette di valore.