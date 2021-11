Castelletto presenta un calendario di eventi contro la violenza sulle donne

Rassegna

Si inizierà questo sabato e si proseguirà fino alla data simbolica del 25 novembre

Castelletto presenta il ciclo di eventi pensato per lanciare un messaggio forte contro la violenza sulle donne.

Castelletto celebra il rispetto per le donne

E' con un ciclo di eventi pensato in collaborazione tra il Comune e le associazioni del territorio che Castelletto si prepara a celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre. A partire da sabato 6 novembre infatti, ci sarà spazio per una serie di manifestazioni sul tema organizzate con la collaborazione di diversi sodalizi del territorio.

Ecco il calendario degli eventi

Si partirà il 6 novembre, alle 21, in biblioteca comunale, con la presentazione del libro dal titolo "La scienza delle donne", ricerca, teoremi e algoritmi al femminile, di Maria Rosa Pantè. Il 7 novembre, alla palestra Vecchia Maniera spazio al gala di sport da combattimento promosso dall'associazione Born to fight in collaborazione con la Commissione Pari opportunità e dignità del Comune. Il 21 novembre, alle 15, sarà quindi inaugurata nella sala polivalente Calletti, all'interno del parco comunale, la panchina rossa ideata e realizzata dall'artista Ennio Cobelli. In occasione dell'iniziativa ci sarà spazio anche per la mostra d'arte a cura della Confraternita Portus Pauperorum Commilitonum Christi visitabile fino al 28 novembre negli orari di apertura della biblioteca. Infine il 25 novembre, alle 18.30 il campanile di piazza Matteotti si tingerà di rosso per lanciare un messaggio contro la violenza di genere.