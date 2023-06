Concerto in Rocca di Nicola Pankoff in memoria di Maria Rosa Salina

In ricordo della Signora Bollini Maria Rosa in Salina la Fondazione Salina ha organizzato per il giorno 30 giugno 2023 alle ore 21.00 un concerto del musicista e pittore Nicola Pankoff in quartetto, con PROIEZIONE sulle antiche mura della Rocca di Arona di suggestioni dai suoi quadri.

I dettagli

È la prima volta in assoluto che viene utilizzata per un concerto la parte alta della Rocca di Arona all’interno delle mura.

Dietro il palco sarà ammirabile il castello di Angera illuminato, sul laterale le mura illuminate dai colori ed emozioni del bravissimo pittore, sul laterale ancora la città al tramonto e in notturna.

Il concerto sarà gratuito. L’accesso alla Rocca potrà avvenire oltre che con i consueti mezzi: auto fino a esaurimento parcheggi, bici e a piedi, anche con il trenino davanti alla stazione di Arona dalle ore 19.00.

Il trenino sarà per l’occasione completamente gratuito, sia all’andata che al ritorno.