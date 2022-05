Delegazione turca in visita ad Arona

Dalla città di Trabson

Si è parlato di ambiente.

Delegazione dalla Turchia in visita ad Arona. Il tema: l’ambiente.

Delegazione turca ad Arona

"Arona scelta fra le città del Piemonte, regione fra le virtuose in termini di rispetto ambiente - fa sapere l'assessore al welfare Marina Grassani - Il gruppo è proveniente da Trabson, una città turca su Mar Nero, di circa 300 000 abitanti. Nella zona hanno la coltivazione di te nero, tè bianco, nocciola; le miniere di argento e oro. La città è anche un grande porto che collega la Turchia con la Russia e Ucraina.

Dopo i saluti del sindaco Federico Monti e di Lucia Veleva, referente incaricata dei gruppi in visita, i tre rappresentanti dall’ispettorato scolastico con sei insegnanti provenienti da scuole diverse, si sono intrattenuti alla presenza di Marco De Nigris, referente FAI, in un interessante scambio di informazioni in tema ambientale.

Sono seguiti i consueti scambi di omaggi a chiusura dell’incontro.

Il mio ho sentito grazie Lucia Veleva con la quale questi interessanti scambi culturali sono ormai diventati una consuetudine.

Un grande grazie a Marco De Nigris che, grazie alla sua competenza ambientale, ha dato un contributo notevole al dibattito, oltre al suo prezioso fluente inglese che ci ha aiutati nelle traduzioni".