Nasce Paideia, una nuova associazione culturale a Varallo Pombia

Nasce Paideia, l'associazione culturale si propone come un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano promuovere la cultura e l'arte in ogni forma.

E’ stata formalizzata lo scorso 3 gennaio la nascita a Varallo Pombia dell’associazione Paideia. Il sodalizio, definito dai suoi soci “libero, apolitico e apartitico”, è stato fondato con il proposito di promuovere la cultura e l’arte in ogni sua forma come strumento necessario per una vita dignitosa ed aperta, che permetta di costruire benessere per le persone e le comunità.

Si partirà a metà febbraio

I soci fondatori provengono da orizzonti professionali e da esperienze di vita differenti, ma li accomuna la volontà di promuovere il ruolo essenziale della cultura, delle arti figurative e visive nelle loro più ampie manifestazioni, quali strumenti per superare le diffidenze culturali e per stimolare la consapevolezza che le culture, come gli esseri umani, non esistono se non in relazione le une con le altre. Paideia ha in programma per il 2022 una serie di eventi culturali, mostre artistiche, spettacoli teatrali e convegni. Si partirà dalla metà di febbraio 2022 con il “Circolo del Libro”, il cui programma sarà reso disponibile tra pochi giorni a coloro che vorranno farne parte.