Natascia Sgarbossa presenterà ad Arona il suo nuovo libro “Lacrime e cappuccino”

Presentazione del nuovo libro di Natascia Sgarbossa, scrittrice aronese, presso la biblioteca di Arona L’incontro di giovedì 23 marzo alle ore 18.

In Piazza San Graziano

Nel corso dell’incontro, gratuito e aperto a tutti, l’autrice dialogherà con Federica Mingozzi che ha anche curato la prefazione del libro. “Lacrime e cappuccino” non è il primo romanzo dell’autrice aronese: nel 2021 ha pubblicato "Attraversando il confine - Istantanee emotive di vita quotidiana", la sua prima raccolta di racconti. Durante il 2022, invece, ha partecipato come voce narrante al Premio Arte Novara con il suo racconto "A nudo".

Un assaggio del libro

La vita è al centro di tutto il libro. I personaggi attraversano momenti della loro esistenza in modo differente senza mai perdersi, il tutto in nove racconti separati che hanno al loro interno personaggi di ogni genere: dalle amiche al bar, al nonno che tenta di gestire i capricci di un nipotino incontentabile, fino a una donna in profonda crisi esistenziale, solo per citarne alcuni. Proprio come la luce del giorno crea riflessi molto variegati a seconda dell’ora e della stagione, così la vita offre prospettive diverse a seconda delle età. La fragilità dei personaggi è messa sotto la lente d’ingrandimento quasi come fosse la molla che fa muovere gli ingranaggi interiori, che riesce a trasformare il dolore in forza.