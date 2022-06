Nati per Leggere ad Arona: gli appuntamenti

La biblioteca civica di Arona dal 2019 partecipa al Progetto Nati per Leggere Piemonte grazie all’adesione al coordinamento NPL Ovest Ticino.

Il Coordinamento ha attivato una stretta collaborazione con la Regione Piemonte e si è posto in relazione con tutti gli Enti territoriali che si intrecciano a vario titolo con le famiglie con figli nella fascia 0/6 anni, in particolare con l’ASL Novara, i consultori, gli asili nido e le scuole dell’infanzia presenti nei Comuni.

L’iniziativa

Nati per leggere è un'iniziativa pedagogica e culturale non profit, promossa dall'azione congiunta dell'Associazione Italiana Biblioteche, dall'Associazione Culturale Pediatri - ONLUS e dal Centro per la Salute del Bambino - ONLUS.

“L’estate porta nuove iniziative dedicate ai più piccoli;”, spiega l’Assessore alla Cultura, Chiara Autunno: “I laboratori arricchiscono le letture e appassionano i giovani lettori che si affezionano sempre più alla biblioteca. Il progetto Nati per Leggere continua ad essere una grande risorsa condivisa fra le realtà della rete di cui siamo parte ormai da diversi anni.”.

Le attività proposte si svolgeranno non solo in biblioteca, ma coinvolgeranno anche il Nido e due scuole dell’infanzia e saranno rivolte ai bambini che frequentano questi servizi.

Al nido è previsto un percorso di ascolto graduale attraverso filastrocche, scelte per morbidezza di suoni, strettamente legate al bisogno di bellezza dei bambini, oggetti, piccoli e vari strumenti. Un’attività pensata per vivere l’ascolto con le mani e con le orecchie, come occasione di benessere e di conoscenza per i bambini e per le educatrici.

Il laboratorio dal titolo “Abbracci di suoni” sarà tenuto da Maria Cannata, esperta del settore e collaboratrice con diverse case editrici come Curci e Babalibri.

Sempre nel mese di giugno ci saranno due incontri presso le scuole dell’infanzia, tenuti dall’illustratrice Raffaella Castagna che proporrà due attività: “In bianco e in nero”, tratto da La Natura, La Mia Giornata Lapis edizioni e “Oh!” ispirato all’omonimo testo di HervèTullet (Ed Franco Cosimo Panini).

No mancheranno gli appuntamenti in biblioteca: Raffaella Castagnasarà ospite in biblioteca con un laboratorio per piccolissimi (2-4 anni), giovedì 23 giugno alle 17.00 con “Cucù che verso fai?”

I bambini più grandi (5-6 anni) potranno frequentare il laboratorio di sabato 11 giugno, alle ore 10.30 dal titolo “Lectogami”, cioè lettura e origami, a cura di Gemma Turnone.