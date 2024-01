Online con il nuovo videoclip della cantante paruzzarese Michela B.

Online su Youtube il nuovo video della cantante paruzzarese Michela B., che ha trasformato il brano "Siamo il domani" in un videoclip di successo.

"Siamo il domani" diventa un videoclip

Si chiama “Siamo il domani” il secondo singolo realizzato dalla cantante paruzzarese Michela Bertinotti, in arte “Michela B.”, che recentemente è diventato anche un bellissimo videoclip musicale. Il video del brano è disponibile su Youtube e ha già raggiunto un buon numero di visualizzazioni. "E’ passato del tempo dalla pubblicazione del singolo sulle principali piattaforme alla sua trasformazione in un videoclip - dice Michela B. - perché abbiamo voluto fare le cose per bene e in modo professionale. Il video è stato realizzato da Rhk Studios a Torino, per la regia di Federico Melis. Devo ringraziare Ohhanna.beauty per l’hairstyle, Calli.makeup per il trucco e Matteo Cirtciello per il montaggio". Alle riprese hanno collaborato poi Fa.b.boy, Manu Arcone, Lorenta Edosa, Riccardo Giordani, Silvia Casciano e Hanna.

L'idea di una "Mastermind" per aiutare altri a raggiungere i propri sogni

Il video parte da alcuni degli scorci più belli e rappresentativi di Torino per raccontare una storia. La protagonista, ovviamente Michela B., compare mentre si chiede, durante una seduta dalla parrucchiera, come fare ad aiutare le persone che incontra a ritrovare la motivazione, a realizzare i propri sogni. E così spunta l’idea di organizzare “una sorta di mastermind”, un incontro aperto al contributo di tutti in cui si parla dei percorsi fatti, dei successi e dei fallimenti incontrati. Da qui parte il testo vero e proprio della canzone, che esplora diversi temi, dal conflitto generazionale alla volontà di affermazione, dal valore dell’istruzione alle capacità di orientarsi nelle nuove tecnologie richieste a chi vive nel mondo di oggi. ”Siamo il domani parla di un concetto in cui credo molto - dice la giovane cantante - e cioè del fatto che se vuoi veramente una cosa non ha senso abbattersi per i fallimenti che incontrerai nel percorso verso il tuo obiettivo. Se vuoi, puoi. Ne sono profondamente convinta: se abbiamo un sogno bisogna fare di tutto per trasformarlo in realtà, bisogna avere il coraggio di percorrere strade nuove, senza stare ad ascoltare tutte le persone che magari sono deluse dalla vita e che ti diranno che è troppo difficile, che stai sprecando tempo. Ho smesso di guardare gli altri, di farmi condizionare dalla loro negatività. E l’idea della “mastermind”, che ho lanciato all’inizio del mio video, diventerà realtà. Conto di proporre per la fine di gennaio un evento al Gildino di Sesto Calende al quale inviterò tutti gli iscritti al mio canale Youtube. In questi ultimi anni ho acquisito conoscenze che voglio mettere a disposizione di tutti. Chi parteciperà potrà sottopormi alcuni progetti e io li aiuterò a raggiungere i loro obiettivi, ovviamente gratuitamente".

Una giovane cantante animata da una grande forza di volontà

Il brano ha delle sonorità latine e trap e un messaggio tutto dedicato ai giovani delle nuove generazioni. "Spero che questo brano - dice Michela B - possa essere uno stimolo per spingere soprattutto i più giovani a credere maggiormente in se stessi. Credo fermamente nel fatto che siamo noi gli unici attori della nostra vita. Sta a noi capire che direzione dare alla nostra esistenza, e a nessun altro. Guardandomi attorno vedo tante persone che vorrebbero fare mille cose, tagliare nuovi traguardi e diventare persone migliori. Poi però si bloccano alle prime difficoltà, perché non credono sufficientemente nelle proprie capacità. Con questa canzone voglio dire ai ragazzi della mia generazione che non bisogna trovare alibi e non è necessario farsi condizionare da persone che magari provengono da altre generazioni e che non ci capiscono. Siamo noi il futuro e dobbiamo essere il miglior futuro possibile".