Presentazione del volume fotografico: "Passi e ospizi alpini nei secoli” ad Arona

Mercoledì 15 marzo alle 18, si terrà presso la biblioteca civica di Arona, la presentazione del libro "Passi e ospizi alpini nei secoli " edito dalla casa editrice Pubblinova edizioni Negri, con proiezione di un audiovisivo realizzato da Ferdinando Giaquinto.

I dettagli

Interverranno gli autori Carlo Meazza, Francesca Urizzi e Paola Viotto, moderati da Sergio Negri. Il volume ha un taglio storico-fotografico ed è composto da un’introduzione storica generale sulle Alpi, sui passi e sugli ospizi alpini tra Antichità e fine del Medioevo, da tre approfondimenti sulla storia degli ospizi alpini per aree geografiche, nonché da “schede” descrittive degli ospizi alpini più interessanti dal punto di vista artistico o storico.

Carlo Meazza, fotografo professionista dal 1972, ha realizzato circa novanta libri, che spaziano dalla fotografia di paesaggio al reportage fotografico. Per nominare i più recenti, con Pubblinova Edizioni Negri ha pubblicato Paesaggi della Resistenza nei romanzi di Calvino, Fenoglio e Meneghello; Lombardia - I siti Unesco: patrimonio dell'Umanità; Remènch - Transumanza in Lombardia; Il Campanile Pietre, uomini e storie: viaggio nel restauro del Bernascone e Dante Isella - Luoghi e autori di una vita. Vive a Varese.

Francesca Urizzi, laureata in Scienze dell'Antichità, ha conseguito la specializzazione in Archeologia Classica. Insegna materie umanistiche nei licei. È presidente dell'Associazione Ammira.

Paola Viotto, laureata in Lettere moderne con indirizzo artistico, ha insegnato per molti anni Storia dell'Arte nei licei ed è stata giornalista pubblicista, È socia fondatrice dell'Associazione Ammira.

Chiara Autunno, Assessore alla Cultura e Istruzione, sottolinea: “Con questo nuovo appuntamento, viene proposto un argomento di grandissimo fascino, presentato attraverso il tempo e le immagini, l’opportunità di conoscere e approfondire un territorio a dir poco straordinario”.