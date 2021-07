Sabato 17 debutta il Cinema sotto le stelle a Castelletto

Sabato 17 debutta il Cinema sotto le stelle al parco comunale di Castelletto Ticino.

Sabato 17 luglio la prima serata del Cinema sotto le stelle

Debutterà questo sabato, il 17 luglio il primo appuntamento con il Cinema sotto le stelle, organizzato come da tradizione dal Comune di Castelletto Ticino. Le serate della rassegna sono in programma per il 17 e 24 luglio e per domenica 1° agosto. Tutte le proiezioni saranno proposte alle 21.30 al parco comunale Sibilia.

Ecco i titoli in calendario

Tra i film proposti ci sono due pellicole per un pubblico adulto e una pensata specificamente per i bambini. Se infatti il 17 luglio la rassegna inizierà con il film "The greatest showman", sabato 24 sarà la volta de "La battaglia dei sessi". Infine domenica 1° agosto la manifestazione si chiuderà con il film d'animazione Oceania. In caso di pioggia l'evento sarà rinviato a data da destinarsi. Chi parteciperà alle serate sarà tenuto a rispettare le regole sull'ingresso contingentato, sulla base delle norme anti-Covid.