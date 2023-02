Tali e quali show: il castellettese Federico sabato 4 protagonista in finale

Tali e quali show: dopo la performance strepitosa andata in onda la scorsa settimana, Federico Serra torna in tv sabato 4 febbraio per la finalissima.

Un castellettese alla finale di Tali e quali show

Da qualche tempo ormai non vive più a Castelletto Ticino, ma nel suo paese d'origine ha ancora moltissimi fan sfegatati che sicuramente non mancheranno di fare il tifo per lui davanti alla tv sabato 4 febbraio, in occasione della finalissima di Tali e quali show. Dopo il trionfo dello scorso 21 gennaio, Federico Serra può legittimamente sperare in un ottimo risultato anche nel corso della puntata finale del programma musicale condotto da Carlo Conti.

Un risultato prestigioso ottenuto sul palco di un programma molto seguito

E’ un’avventura straordinaria che ha saputo entusiasmare i castellettesi, tenendo tutti con il fiato sospeso quella che ha avuto come protagonista Federico Serra lo scorso 21 gennaio. Nel popolare show diretto da Carlo Conti i concorrenti interpretano il ruolo di un cantante o di un musicista famoso. E’ richiesta la somiglianza fisica e nei comportamenti - ottenuta attraverso il trucco - e anche la fedeltà totale al timbro e alla voce della persona imitata. Nel corso di ogni serata si esibiscono undici concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia. Attraverso un complesso sistema di voto, sono gli stessi concorrenti, insieme alla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Claudio Lauretta, a scegliere i vincitori selezionati per andare a giocarsi il tutto per tutto nella finalissima del 4 febbraio.

Un'esibizione straordinaria

Federico è entrato in scena verso la fine della puntata, dopo le esibizioni dei concorrenti che hanno interpretato Dargen D’Amico, le Gemelle Kessler, i Pooh, Michael Jackson, Achille Lauro, Lady Gaga, Eros Ramazzotti e Cher. Intervistato da Carlo Conti, ha raccontato della sua vita attuale tra i vigneti del Veronese, ma anche del suo passato. Degli anni in cui, quando era ancora giovanissimo e viveva a Castelletto, perse entrambi i genitori e fu adottato dagli zii, ai quali sarà sempre riconoscente. Poi ha salutato il pubblico in sala, è andato dietro le quinte e ha vestito i panni del suo artista preferito: Andrea Bocelli. Di fronte agli spettatori di Rai 1 ha cantato la celebre “Con te partirò”, strappando applausi a tutti ed emozionando i membri della giuria. "Sono davvero commossa - ha detto dopo l’esibizione Loretta Goggi - è stata un’interpretazione in tutto identica a quella originale. Non era facile, perché oltre a essere estremamente tecnica, quella di Bocelli è anche una voce molto pop". "So che il nostro amico comune - ha aggiunto Panariello riferendosi a Bocelli, che conosce molto bene Federico Serra - ti ha dato qualche suggerimento per riuscire a interpretare un brano come questo nel migliore dei modi. Mi ha emozionato soprattutto la parte finale della canzone". E se anche Claudio Lauretta ha tessuto le lodi di Federico, l’unico appunto è arrivato invece da Cristiano Malgioglio. "La tua è una voce molto interessante - ha detto - e hai cantato una canzone straordinaria. L’unica pecca è arrivata forse nella parte finale, dove sei calato un po’".

Un bottino di 84 punti

Lo show è proseguito poi con le esibizioni delle concorrenti che hanno vestito i panni di Laura Pausini e delle Puppini Sisters. Poi è stata la volta delle votazioni finali. E se nei giudizi espressi dai concorrenti Federico è stato indicato come il migliore ben 5 volte su 11, anche i membri della giuria hanno scelto di incoronarlo come vincitore assoluto della serata. Tra i componenti della giuria del programma infatti, solo Cristiano Malgioglio ha nominato Federico Serra come seconda scelta per il podio finale. Per tutti gli altri è stato lui il mattatore della serata. E con circa 20 punti in più rispetto al secondo classificato, Federico si è quindi guadagnato il pass per la finalissima dello show, con un bottino di 84 punti.