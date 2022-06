Tre incontri culturali alla biblioteca Tiboni di Varallo Pombia

Sono tre gli incontri culturali in programma alla biblioteca Tiboni di Varallo Pombia. Il primo di essi è previsto per domani, giovedì 9 giugno.

Tre incontri in biblioteca Tiboni

E' tutto pronto per tre incontri alla biblioteca Tiboni di Varallo Pombia, all'interno del complesso di Villa Soranzo, in via Simonetta. Gli appuntamenti culturali, in programma il 9 e 23 giugno e l'8 luglio nell'ambito della rassegna dal titolo "Soglie", saranno tutti moderati da Federica Mingozzi. Per informazioni e contatti si può utilizzare il numero di telefono 347.0716135 o all'indirizzo e mail biblioteca.varallopombia@gmail.com

Il calendario degli appuntamenti

Gli incontri in biblioteca inizieranno domani, 9 giugno, alle 21, con la presentazione del libro di Gianni Lucini dal titolo "... E ora pagateci i danni di Woodstock!", una serie di 366 racconti, curiosità e aneddoti sulla musica e i suoi interpreti principali. Domenica 23 giugno, sempre alle 21, sarà la volta del libro di Daniela Mattiazzi, sarà protagonista dell'evento "E tu di versi scrivimi", con la partecipazione di Alba Galbusera e Mattia Primon. La poetessa presenterà i suoi versi, indagine verticale di vite ed emozioni vissute. Infine l'8 luglio, alle 21, sarà la volta del libro "La leggendaria cucina del Titanic", scritto da Patrizia Rossetti per analizzare la cultura di un'epoca raffinata e complessa che rivive anche attraverso la sua cucina.