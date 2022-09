Alberto Gusmeroli riconfermato alla Camera: "Lavorerò da subito dando il massimo"

I timori della vigilia si sono confermati. La Lega di Salvini deve abdicare dalla posizione di leader della politica novarese. I dati parlano chiaro anche a Novara città: 12,01% alla Camera e 11,77% al Senato, gli alleati di Fdi hanno chiuso con il 27,32% per Montecitorio e il 26,88% per Palazzo Madama.

Alla Camera riconfermato Alberto Gusmeroli

I dati confermano la rielezione di Alberto Gusmeroli con 128mila voti nel collegio uninominale Piemonte 2. Lega battuta da Fdi dunque ma non ad Arona. Nella città dove Gusmeroli ha amministrato per dieci anni, la Lega con il 23,4% ha sorpassato Fratelli d’Italia (19,6%)

Le parole di Gusmeroli

"Un enorme grazie a tutte le persone che mi hanno votato nel collegio della Camera di Novara e VCO.

Voglio ringraziare tutti i cittadini dei territori per il grandissimo affetto e stima tradottosi nel voto dell’intero Centrodestra al 52.66%.

Ringrazio la Lega e gli alleati di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati.

Un grandissimo ringraziamento a tutta la squadra di militanti, sostenitori e cittadini, anche di diversi pensieri politici che mi hanno aiutato in una campagna elettorale bellissima basata sull’ascolto e l’attenzione alla gente e al territorio. Un ringraziamento particolare al segretario del Piemonte Riccardo Molinari per la fiducia e la stima accordatami e al bravissimo sindaco di Novara Alessandro Canelli.

Sono conscio della grande responsabilità di un voto cosi ampio sulla mia persona. Farò il possibile e l’impossibile per aiutare il nostro Paese e onorare il voto e la stima, sia di chi mi ha votato e anche di chi non lo ha fatto. Lavorerò da subito per il novarese e il Vco dando il massimo del mio impegno e sono a completa disposizione della gente e del nostro meraviglioso territorio e Paese".