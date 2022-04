Consiglio comunale di Oleggio Castello convocato per domani

Politica

In discussione la convenzione per il canile comunale

Consiglio comunale di Oleggio Castello convocato per la serata di domani, alle 20.30.

Il Consiglio comunale si terrà domani

E' in programma per la serata di domani, lunedì 11 aprile, la riunione del Consiglio comunale di Oleggio Castello. La seduta ordinaria si terrà alle 20.30 nella sede del palazzo municipale.

All'ordine del giorno la discussione sul canile

Numerosi i punti all'ordine del giorno della seduta dell'assemblea. Saranno approvati i verbali della seduta precedente, poi si discuterà dell'approvazione del bilancio di previsione per gli anni dal 2022 al 2024, e infine sarà approvato il regolamento per la gestione del canile sanitario, proposto dal Comune di Borgo Ticino in qualità di ente capoconvenzione.