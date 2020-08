Elezioni amministrative aronesi: Federico Monti presenta la sua lista

“Succedere a Gusmeroli è per me una grande responsabilità”. Con queste parole Federico Monti ha aperto la presentazione della sua lista e del suo programma in vista delle elezioni amministrative di settembre 2020.

Federico Monti

“Porto con me dieci anni di amministrazione entusiasmanti e un lungo percorso vissuto con il massimo impegno e la consapevolezza di avere fatto un grande lavoro dando una nuova identità alla nostra bellissima città – ha proseguito Monti lunedì 3 al Palazzo dei Congressi – Dieci anni di esperienza accanto all’onorevole Alberto Gusmeroli, sindaco uscente, e condiviso con persone di eccezionale valore e disponibilità. Da assessore a vicesindaco e ora candidato sindaco, sempre con l’entusiasmo del primo giorno e con l’obiettivo di lavorare quotidianamente per migliorare ulteriormente la qualità di vita dei cittadini”.

A fargli eco Gusmeroli: “Se vincerà Monti sarà onorato di avere un sindaco come lui”.

Presente anche Riccardo Molinari, presidente del gruppo della Lega alla Camera dei deputati

“Arona è una città di cui tutti parlano grazie ad Alberto. Come sapete è un po’ megalomane e il suo modo di essere ha fatto molto bene alla città. Averla lanciata a livello mediatico per il turismo è fondamentale: Frecce tricolori, arco di Palmira. Il governo Conte ha prorogato lo stato d’emergenza per impedire alla lega che è il partito più radicato sul territorio di fare campagna elettorale, ma ce la faremo ugualmente”.

La lista

Per quanto riguarda i nomi in lista, riconfermata tutta la giunta con l’eccezione di Tullio Mastrangelo che era comunque un assessore esterno. Quindi oltre ai già citati Monti e Gusmeroli, Marina Grassani, Chiara Autunno e Monia Mazza. Candidati consiglieri: Marco de Nigris, Antonio Furfaro e Ferruccio Cairo (direttamente dai banchi dell’attuale minoranza consigliare), Tommaso marino, Denise Mazzari, Desiree Milan, Luigi Montonati, Monica d’Alessandro, Nicola zonca, Valentina temporelli, Paola Bonetti e Davide Casazza.