Rebecca Bufano premiata a Borgo Ticino nel ricordo di Gennaro Mastroianni

Rebecca Bufano è la vincitrice della borsa di studio assegnata dal comitato Pro Genna in ricordo di Gennaro Mastroianni, il paracadutista scomparso ad Arona nel 2015.

Premiata Rebecca Bufano

Un momento molto sentito quello che è stato celebrato nel pomeriggio di sabato 10 dicembre nella sala consiliare del municipio, dove è stata consegnata la borsa di studio del gruppo “ProGenna”, dedicata alla memoria del borgoticinese Gennaro Mastroianni. Grazie a questo ambito riconoscimento, gli amici di sempre del compianto paracadutista borgoticinese cercano di rendere eterno il suo ricordo. Mastroianni morì nel corso dei festeggiamenti della Lunganotte di Arona, nel 2015. Ma da allora gli amici storici non si sono mai persi d’animo, si sono costituiti in Comitato e per commemorarlo hanno organizzato questa borsa di studio in suo onore. La borsa di studio in suo onore, del valore di 1.800 euro, è stata consegnata alla giovane studentessa borgoticinese Rebecca Bufano.

Un momento per ricordare Gennaro

Nel corso della cerimonia il sindaco Alessandro Marchese, affiancato durante la premiazione dalle assessore Marisa Mastroianni e Antonella Vescio, si è congratulato con la vincitrice e si è complimentato con il Comitato ProGenna. "Gennaro era una persona estremamente generosa - ha detto nel corso della cerimonia il presidente del Comitato, Carlo Alberto Illi - e quindi per ricordarlo non potevamo far altro che dare vita a un progetto di grande valore".