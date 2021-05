Arona basket promossa in C Gold con tre giornate di anticipo

Arona basket centra una storica promozione nella serie C Gold con tre giornate d’anticipo sulla fine del campionato.

Arona basket batte Vercelli e centra la promozione in C Gold

Con la vittoria di ieri sera contro Vercelli nel campionato C Silver, la formazione cestistica aronese guadagna la promozione. La squadra aronese aveva a disposizione tre match point per tagliare il traguardo della promozione e non ha sbagliato già alla prima occasione decisiva. Ieri sera, affrontando Vercelli fuori dalle mura amiche, Arona ha centrato una bellissima vittoria per 60-68. A nulla sono serviti i ben 22 punti segnati dal vercellese Morello, la vittoria è biancoverde.

Il commento della società

“Una serata storica per la nostra società 😍 – scrivono dall’Arona basket sui canali social della squadra – il mattino dopo non ci sembra ancora vero ma, con questa truppa di giovani… CI SIAMO PRESI LA C GOLD 🤩 Il nostro percorso si basa sulla crescita dei giovani, sul portare al mondo cestistico più atleti possibili: dalla Serie C ai campionati nazionali. Raggiungere traguardi come questo non può che gratificarci e spingerci a fare ancora di più, ancora meglio. Citiamo, in mezzo a questo gruppo di giovani, le tre chiocce, fondamentali per la vittoria sul campo e soprattutto per contribuire alla crescita di tutti: grazie a capitan Realini, grazie a Ravazzani e grazie a Corazzon”.