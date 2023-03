Autovelox Arona-Meina: 31.300 sanzioni in un anno

"Siamo riusciti a diminuire la sinistrosità stradale". L'assessore Tullio Mastrangelo, con la comandante della polizia municipale Floriana Quatraro, ha tracciato un bilancio delle attività di sicurezza svolte nel 2022.

Bilancio sanzioni

"Il cambio di viabilità (doppio senso in via Torino-Mazzini-Turati-Cantoni) ha giovato alla città: il traffico è stato più lento ma fluido - ha spiegato l'assessore - Da quando poi c'è l'autovelox tra Arona e Meina abbiamo azzerato gli incidenti con feriti e morti". Mastrangelo ha poi sottolineato le attività del comando in collaborazione con le scuole aronesi, con i servizi sociali e con i commercianti. Sulla tematica della movida ha detto: "Arona attira giovani perché è bella, piace molto. Non possiamo vietare ai ragazzi di divertirsi: cerchiamo infatti di mantenere un equilibrio tra il loro diritto a svagarsi e quello dei residenti di riposare".

Autovelox Arona-Meina

Ma attorno al tanto contestato e chiacchierato autovelox ruota la curiosità di molti aronesi: quante multe ha prodotto nel 2022? E il nuovo autovelox in direzione Meina è già attivo?

Le sanzioni comminate nel 2022 sono state 31mila e 300 con il record di stupidità e incoscienza di un motociclista che è stato fotografato dal dispositivo con braccia alzate e a 140 km/h: nel mentre, proprio dall'immagine, si vedeva anche una famiglia transitare a piedi: "Era un proiettile e avrebbe potuto fare una strage" ha commentato l'assessore.

Le infrazioni per i passaggi in Ztl (quella del lungolago ma anche quella di via San Carlo) sono state 5360. Nove le multe comminate grazie al posizionamento delle fototrappole per scovare i furbetti che abbandonano i rifiuti nelle vie della città. 73 le sanzioni per divieto di sosta sugli stalli per invalidi, 1472 per divieto di sosta blu e 532 per divieto di sosta su carico e scarico. Il divieto di sosta per pulizia strade ha portato a 1809 sanzioni. 50 le rimozioni effettuate e 4 le persone scovate al volante senza patente. I veicoli controllati dai vigili in un anno sono stati 324. E' stato poi denunciato penalmente un esercente per somministrazione di alcol a un minore di 14 anni. Il drone di proprietà del comune è stato usato per controllare abusi edilizi e per la ricerca di persone scomparse.

"Il nostro sistema di videosorveglianza si compone ad oggi di 100 telecamere - ha proseguito Mastrangelo - Tutta la città è videosorvegliata, frazioni e periferie comprese e ciò è molto utile anche ai carabinieri per ricostruire fatti e incidenti. Abbiamo inoltre un sistema di tracciamento targhe sia in enstrata che in uscita dalla città. Abbiamo poi deciso di posizionare un altro autovelox in direzione Meina che però è in pre-servizio, dunque non ancora attivo ma è già stata approntata tutta la segnaletica del caso. Arona ha anche un velox mobile che possiamo posizionare ovunque in presenza di una pattuglia, abbiamo ad esempio tante richieste da via Milano e via Vittorio Veneto. Attualmente abbiamo in servizio 11 agenti ma il nostro obiettivo è quello di arriva a 14 o 15".